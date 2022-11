Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Confirmation, Campos tente un transfert à 100M€

Malgré son échec de cet été avec Milan Skriniar, Luis Campos n’avait pas lâché l’affaire pour le Slovaque. Toutefois, le défenseur de 27 ans est sur le point de prolonger avec l’Inter. Le conseiller football du PSG va donc devoir se tourner vers d’autres pistes. Et il aurait déjà identifié sa nouvelle priorité sur le mercato.

Comme cet été, le PSG serait toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central. Luis Campos n’avait pas oublié la piste menant à Milan Skriniar, bien au contraire. Le conseiller football parisien continuait de pousser dans ce dossier. Mais finalement, le Slovaque devrait prolonger avec l’Inter prochainement. Le Portugais s’apprête à vivre une nouvelle désillusion sur le mercato. Mais pas de quoi le mettre à genoux pour autant.

🚨❌ #PSG - having lost hope for #Skriniar for a long time - have already identified new profiles to strenghten the defense.📋 To date, the young 🇵🇹 talent of #Benfica, Antonio #Silva, can be considered the main target of the 🇫🇷 club. 🐓⚽ #Calciomercato #Transfers pic.twitter.com/LLPobohj5p