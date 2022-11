Mercato - PSG : Le Qatar menacé par Mourinho pour Ronaldo ? La réponse

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo pourrait ne pas honorer son contrat jusqu’au bout à Manchester United. Et alors que Chelsea et le PSG se disputeraient ses services en coulisses, la Roma s’est retirée d’une course dans laquelle elle n’aurait jamais due être liée d’après son directeur général.

Lors d’une interview explosive accordée à Piers Morgan ces derniers jours pour Talk TV , Cristiano Ronaldo a ouvertement fait part de son mécontentement compte tenu de son traitement à Manchester United. Pire, le quintuple Ballon d’or a expliqué qu’il ne serait pas contre l’idée de rejoindre son rival de toujours Lionel Messi en signant au PSG. « Tout est possible dans le football. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots ».

En plus du PSG, Ronaldo serait dans le viseur de Chelsea

Hormis le PSG, Chelsea serait dans le coup pour le recrutement de Cristiano Ronaldo et ce, potentiellement dès cet hiver, soit à six mois de l’expiration de son contrat à Manchester United en juin prochain. Cependant, les Blues ne seraient pas tous sur la même longueur d’onde pour Ronaldo à commencer par Graham Potter qui estimerait qu’un nom aussi clinquant desservirait la bonne atmosphère de son vestiaire.

«La vérité est que Cristiano n'a jamais été une possibilité»