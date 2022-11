Transferts - PSG : Un coup à 0€ de Campos se lâche sur son avenir

Thomas Bourseau

Ilkay Gündogan (32 ans) est entré dans la dernière année de son contrat à Manchester City. Conseiller football du PSG, Luis Campos se serait penché sur sa situation alors qu’il écarte une piste immédiate pour son avenir.

Membre de la constellation de stars de l’effectif de Manchester City, Ilkay Gündogan (32 ans) pourrait ne pas s’éterniser chez les Skyblues où son contrat arrivera à expiration en juin prochain. De quoi semble-t-il donner des idées à Luis Campos qui aurait coché son nom dans sa short-list pour le mercato estival du PSG. Bien que son entraîneur Pep Guardiola ait récemment fait son éloge, une prolongation de contrat ne serait pas avancée et selon Football Insider , City préparerait son départ en voulant le remplacer par Jude Bellingham.

Gündogan emballé par un retour à Nuremberg, mais pas dans l’immédiat

À l’occasion d’un podcast pour BILD , Ilkay Gündogan n’a pas coupé à une question sur son avenir. Alors qu’il pourrait vivre ses derniers mois à Manchester City, l’international allemand a été interrogé sur un éventuel retour à Nuremberg, où il a fait ses grands débuts en tant que joueur professionnel en 2009 jusqu’en 2011. « Ce sera encore un peu difficile l'année prochaine, mais je peux certainement imaginer revenir au FC Nuremberg un jour - à quelque titre que ce soit. J'associe le club et la ville à des personnes et des moments incroyablement grands » . a confié Gündogan dans des propos rapportés par The Sun.

Le PSG a les cartes en main pour Gündogan

Luis Campos garderait donc toutes ses chances de mettre la main sur Ilkay Gündogan à la prochaine intersaison pour son éventuelle arrivée au PSG puisque le principal intéressé a écarté l’idée d’un retour à Nuremberg pour l’été prochain. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à ses fins avec le milieu de terrain de Pep Guardiola.