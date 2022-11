Transferts - PSG : Guardiola met le feu au mercato de Campos

Thomas Bourseau

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola commencerait à avoir quelques certitudes pour le mercato estival de 2023. À commencer par les potentiels départs de Bernardo Silva et d’Ilkay Gündogan. De quoi faire les affaires du PSG ? Pas totalement en raison d’un dommage collatéral.

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait déjà certaines idées à étudier en marge du mercato estival de 2023. Dans les prochaines semaines, le patron de la section sportive du Paris Saint-Germain serait susceptible de revenir à la charge pour un éventuel transfert de Bernardo Silva après un échec en août dernier comme le10sport.com vous le révélait avec une offre de 80M€ refusée par Manchester City.

Bernardo Silva et Ilkay Gündogan proches de la sortie ?

Bernardo Silva est toujours la signature rêvée de Luis Campos qui l’avait attiré à l’AS Monaco en 2014. Et il se pourrait bien que Manchester City accepte l’été prochain de laisser filer Silva, et pas seulement. Football Insider révèle ce vendredi que les Skyblues commenceraient à douter des présences de Bernardo Silva et d’Ilkay Gündogan, autre piste de Luis Campos, la saison prochaine.

Guardiola fait tapis sur Bellingham pour oublier Silva et Gündogan