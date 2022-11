Transferts - PSG : Énormes révélations sur le mercato de Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Ne supportant plus sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo a fait des révélations fracassantes récemment. Après ce coup de sang, le Portugais ne devrait plus porter les couleurs des Red Devils. Pourtant, ces derniers lui avaient ouvert la porte en janvier prochain. Désormais, le club mancunien songe à rompre son contrat, ce qui permettrait à Cristiano Ronaldo de s'engager avec qui il veut.

Traversant un véritable calvaire depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo a totalement dézingué Manchester United, Erik ten Hag et ses coéquipiers récemment. Au micro de Talk TV , le Portugais a sorti la sulfateuse et personne n’y a échappé. De ce fait, il semble peu probable de revoir Cristiano Ronaldo porter les couleurs des Red Devils après la Coupe du monde. Piers Morgan révélait qu’un avenir au PSG était possible puisque tout l’était. Et de son côté, Manchester United avait déjà pris une grande décision avant le coup de sang du Portugais.

Mercato - PSG : Un concurrent du Qatar se déchire pour Ronaldo https://t.co/I6bc8drROx pic.twitter.com/J4fZG58TMx — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Manchester United avait ouvert la porte à Ronaldo avant son coup de gueule

À en croire les informations du Mirror , Manchester United avait déjà accepté que Cristiano Ronaldo quitte le club en janvier prochain. Les Red Devils avaient même posé une condition. La formation mancunienne n’allait pas s’opposer au départ du Portugais du moment qu’il ne rejoignait pas un autre club de Premier League. Manchester United ne voulait surtout pas voir l’attaquant de 37 ans rejoindre un rival pour le titre en Angleterre. Sauf que maintenant, le cinquième de Premier League envisagerait de rompre le contrat de Cristiano Ronaldo.

Chelsea se tient à l’affût, le Sporting déjà recalé