Mercato - PSG : Une réponse tombe pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

N'ayant pas mâché ses mots pour critiquer Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait changer de club dès cet hiver. Si un avenir au PSG est possible, le quintuple Ballon d'Or pourrait également faire son retour au Sporting Portugal. Le club portugais espérait d'ailleurs rapatrier l'attaquant de 37 ans, mais il semble être désormais hors course dans ce dossier.

Dans un entretien accordé à Talk TV récemment, Cristiano Ronaldo a sorti la sulfateuse. Le Portugais vit un véritable calvaire à Manchester United depuis le début de saison. Le quintuple Ballon d’Or n’a alors pas manqué de clasher son club, Erik ten Hag ou encore ses coéquipiers. Après une telle sortie, il semble peu envisageable que l’attaquant de 37 ans rejoue pour le club mancunien. Mais l’une de ses pistes pour son avenir est déjà exclue.

Mercato - PSG : Un concurrent du Qatar se déchire pour Ronaldo https://t.co/I6bc8drROx pic.twitter.com/J4fZG58TMx — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Le Sporting recalé à cause de la Ligue des champions ?

D’après les informations du Mirror , le Sporting Portugal espérait secrètement pouvoir convaincre Cristiano Ronaldo et ainsi le récupérer. Seulement, la formation portugaise a été éliminée de la Ligue des champions. Ce seul détail aurait mis le club formateur du quintuple Ballon d’Or hors course pour son transfert.

Le prochain club de Ronaldo encore inconnu

Alors qu’il semble clair que Cristiano Ronaldo ne portera plus le maillot de Manchester United à son retour de la Coupe du monde, son prochain club est encore inconnu. Un transfert au PSG est à nouveau évoqué. Chelsea serait à l’affût et l’AS Roma était annoncée sur le dossier avant que le club ne se montre très clair.