Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l’avenir de Lionel Messi

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi suscite déjà de nombreuses interrogations sur le marché des transferts. Le FC Barcelone semble déterminé à le rapatrier en Catalogne, mais l’Inter Miami à également amorcé les grandes manœuvres dans ce dossier et passe à l’action pour rafler la mise.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a amorcé les discussions depuis déjà plusieurs semaines en coulisses afin de tenter de fixer au plus vite l’avenir de Lionel Messi et de prolonger son contrat qui arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG. Et la tâche ne s’annonce pas simple dans ce dossier…

EXCLU - Mercato : Luis Campos s’active pour prolonger Lionel Messi ! https://t.co/zJVmtKaSjP pic.twitter.com/ca1nKapOtz — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

« On verra en fin de saison »

Interrogé lundi par Talksport , le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a confirmé cette volonté avec Lionel Messi : « Il est avec nous. C'est un joueur du PSG. Il a un contact . Il est heureux au PSG. On verra en fin de saison », a indiqué le patron du PSG. Mais Al-Khelaïfi n’est pas le seul à avoir de grands projets avec l’attaquant argentin.

L’Inter Miami passe à l’action

Comme l’a révélé l’émission espagnole El Chiringuito, l’Inter Miami a lancé les grandes manœuvres en coulisses pour tenter d’attirer gratuitement Lionel Messi à l’été 2023. La franchise de MLS, propriété de David Beckham, serait déjà en train de négocier avec l’attaquant du PSG dans cette optique. Affaire à suivre…