Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo envoie un message à Messi

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde débutera jeudi pour Cristiano Ronaldo. Le Portugal sera opposé au Ghana pour le premier match de son 5ème Mondial. Ainsi, il égalera le record de Lothar Matthäus, et sera aussi rejoint par Lionel Messi. Il a lancé les hostilités avec son plus grand rival en conférence de presse ce lundi.

Cristiano Ronaldo ne s'y trompe pas. S'il veut devenir le meilleur de tous les temps, il doit remporter cette Coupe du monde au Qatar. Comme depuis plus d'une décennie, il mènera une lutte à distance avec Lionel Messi. Le Portugais annonce la couleur.

Mercato : Cristiano Ronaldo sort du silence après ses déclarations fracassantes https://t.co/T4q3f8WO7v pic.twitter.com/rpsQlaw8Xx — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

« Je suis concentré et très confiant de faire un bon résultat »

Présent en conférence de presse, Cristiano Ronaldo affiche une grande confiance par rapport au Mondial. « Ce sera mon cinquième championnat du monde, je suis concentré et très confiant de faire un bon résultat » a-t-il admis.

« J'aimerais être celui qui met Messi échec et mat »