Qatar 2022 : Présentation de la France

Arnaud De Kanel

Ca y est, la Coupe du monde au Qatar est officiellement lancée ! Le10Sport conclut la présentation des 32 équipes présentes au Mondial avec l'équipe de France, membre du groupe D où figurent le Danemark, l'Australie et la Tunisie. Avec la multitude de forfaits qui la touche, la sélection de Didier Deschamps fera de son maximum pour conserver son titre.

Au Qatar, la France participera à sa 16ème Coupe du monde. Tenants du titre, les Bleus ne sont pas dans les meilleures dispositions pour défendre leur titre. Pire encore, Karim Benzema vient de déclarer forfait.

Présentation de la sélection

Les Bleus arrivent au Qatar en tant que 4ème nation au classement FIFA. A la tête de la sélection depuis 2012, l'ancien coach de l'OM Didier Deschamps. Champion du monde en tant que joueur, il a mené les Français à leur deuxième étoile en 2018. Il a presque tout gagner depuis qu'il a pris les rênes de la sélection. Seul l'Euro lui a échappé. Didier Deschamps a dirigé 132 matchs depuis sa prise fonction. Une longévité rare synonyme de son excellent travail. Mais après des années de domination, la sélection tricolore flanche peu à peu et connait ses premières périodes de doute. A celles la sont venus s'ajouter les forfaits pour le Mondial de Christopher Nkunku, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Karim Benzema et Mike Maignan. Un climat délétère.

Le parcours français en qualifications

Les Bleus n'ont pas impressionné et se sont parfois fait peur, mais ils ont assuré l'essentiel : se qualifier au Mondial. Premiers du groupe D des éliminatoires de la zone Europe devant l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan, les hommes de Deschamps sont restés invaincus. Ils ont été solides défensivement en encaissant que 3 petits buts en 8 matchs. Ils défendront logiquement leur titre acquis en 2018.

Le programme de la France au Mondial

La France sera dans le groupe D au Mondial et retrouvera, comme en 2018, l'Australie et le Danemark. Petite nouveauté, la Tunisie, absente du groupe des Bleus en Russie, sera bien là.



22 novembre : France - Australie

26 novembre : France - Danemark

30 novembre : Tunisie - France

the fact Mbappé carried a World Cup at 19 years old is crazy pic.twitter.com/lCeMkipYX9 — ᴊᴏᴇ™️ (@joepearce_) November 20, 2022

Le joueur à suivre

Avec le forfait de Karim Benzema, les projecteurs seront braqués sur Kylian Mbappé. En très grande forme avec le PSG malgré toutes les rumeurs de départ en janvier, le natif de Bondy se présente au Qatar avec l'étoffe d'un prétendant sérieux au prochain Ballon d'Or. L'absence de Benzema ne pourra qui lui être bénéfique, lui qui veut être la star absolue de l'équipe et qui pourra combiner avec Olivier Giroud, le profil qu'il recherche à Paris. Il a montré que c'était un homme des grands rendez-vous lors du Mondial en 2018 mais aussi en Ligue des champions. Il arrive avec plus de maturité et nul doute qu'il aura à cœur de se rattraper sous le maillot bleu après l'échec à l'Euro.

