Mercato - OM : Et si c’était lui le premier transfert de l’hiver ?

Sous contrat jusqu’en 2025, Rick Karsdorp devrait quitter l’AS Roma dès le mois de janvier, après un gros clash avec José Mourinho. Ça tombe bien, Pablo Longoria cherche des renforts pour l’Olympique de Marseille et souhaiterait offrir le Néerlandais à Igor Tudor, avec un nouveau transfert qui pourrait être bouclé avec le club romain.

Derrière Jonathan Clauss, Issa Kaboré n’a pas vraiment convaincu et Pablo Longoria pourrait donc recruter un nouveau latéral droit. Il s’agit de Rick Karsdorp, qui pourrait devenir l’énième joueur passant de l’AS Roma à l’OM, après Kevin Strootman, Jordan Veretout ou encore Cengiz Ünder et Pau Lopez.



Mourinho ne veut plus entendre parler de Karsdorp

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , un départ de Karsdorp serait devenu inévitable à Rome. José Mourinho l’a en effet vivement critiqué en public et depuis, on ne l’a plus vu jouer. Il se serait d’ailleurs envolé pour les Pays-Bas et devrait même boycotter la tournée de son club au Japon, encourant d’ailleurs une amende pour avoir raté les entrainements de ces derniers jours.

L’OM, l’OL, la Juve et Milan sur le coup, mais...

Son agent comme le directeur sportif Tiago Pinto se seraient mis au travail pour trouver rapidement une solution, sondant les clubs possiblement intéressés. Il Corriere cite notamment l’OM, mais également l’OL, la Juventus, l’AC Milan et Bologna, ainsi que plusieurs clubs néerlandais. A noter que si aucune décision ne semble avoir été prise, Karsdorp aurait une préférence pour un retour aux Pays-Bas.

