Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, Messi prend une décision pour son avenir

Thomas Bourseau

Après le Qatar, Lionel Messi fera ses adieux à la notion de Coupe du monde puisqu’il a avoué que le Mondial sera son dernier. Une première grande décision pour son avenir avant de sceller son sort en club ?

L’Argentine fera son entrée en lice ce mardi matin à 11h face à l’Arabie saoudite pour entamer sa Coupe du monde au Qatar sur laquelle le rideau tombera le 18 décembre prochain. Capitaine de l’ Albiceleste , Lionel Messi va donc disputer le cinquième Mondial de sa carrière. Et alors que pour ESPN il avait confié ces dernières semaines qu’il pourrait être son dernier, il est allé encore plus loin ce lundi.

«C'est ma dernière Coupe du monde»

À moins de 24 heures du coup d’envoi du Mondial de l’Argentine, Lionel Messi était en conférence de presse lundi. Et alors que son nom fait couler beaucoup d’encre dans la presse en raison de sa situation contractuelle au PSG, son bail prenant fin en juin prochain, Messi aurait pris la décision de ne pas se focaliser sur son avenir en club pour le moment en se concentrant uniquement sur le Mondial avec sa sélection. Et lors du point presse en question, Lionel Messi a pris une première décision pour son avenir. « C'est ma dernière chance de réaliser le rêve que nous voulons tous : gagner la Coupe du monde. C'est ma dernière Coupe du monde ».

Coupe du monde 2022 : Avant son entrée en lice, Messi rassure https://t.co/ECmaU01aeA pic.twitter.com/0xKeMkqaSg — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

«L'âge te fait voir les choses différemment»