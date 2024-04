La NBA bientôt sur Amazon Prime Video ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Le prochain accord sur les droits de diffusion de la NBA est un sujet brûlant, car il entraînera de nombreux changements au sein du Championnat. Une fois le contrat actuel avec ESPN et TNT expiré, après la saison 2024-25, la ligue devrait parapher un nouvel accord historique. Amazon Prime Video devrait en faire partie.

Le contrat actuel de la NBA avec ses diffuseurs se termine en 2024-25, ce qui fait des droits de diffusion un sujet central. Amazon Prime Video a déjà trouvé un accord avec la ligue, selon The Athletic , et pourrait également diffuser en France.

Amazon et la NBA, comme si c’était fait

Selon Andrew Marchand du The Athletic , Prime Video et la NBA ont déjà conclu un accord pour faire du géant du streaming une des principales plateformes de diffusion du Championnat nord-américain. Ce nouveau partenariat devrait démarrer à partir de la saison 2025-26 et s’étendre sur une durée d’au moins 10 ans.

La plateforme prévoit de diffuser un nombre conséquent de matches de saison régulière et de playoffs. Les détails financiers n’ont pas été divulgués, mais ce partenariat marque déjà un tournant majeur pour la ligue.

Quel impact pour la France ?

Amazon serait aussi intéressé par l’acquisition des droits de diffusion mondiaux, toujours selon The Athletic . La NBA aurait fait de cette partie des droits l’une de ses priorités, en alignant tous ses contrats internationaux pour qu’ils se terminent également après la saison 2024-25. Cela signifie que Prime Video pourrait remplacer BeIN Sport en tant que prochain diffuseur de la ligue en France, une possibilité régulièrement évoquée ces dernières années.

ESPN, TNT, NBC, Google… les autres candidats

ESPN et sa chaîne sœur ABC auraient également établi les bases d’un nouvel accord. Selon John Ourand de Puck , le réseau devrait continuer à diffuser les matches et obtenir l’exclusivité sur les Finales NBA pour au moins 10 ans. Cependant, ESPN devrait avoir moins de rencontres qu’auparavant dans son lot.