Mercato : Le PSG a choisi ses prochaines recrues

Benjamin Labrousse

Au lendemain de la désillusion de l’élimination du PSG face au Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions, il se pourrait que l’état-major parisien ait d’ores et déjà défini les contours de l’effectif de la saison prochaine. D’ailleurs, Paris aurait tranché concernant les postes qui seront renforcés au cours du prochain mercato estival. Explication.

L’été risque d’être palpitant du côté du PSG. Vaincu par le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions ce mardi soir, le club de la capitale devrait connaître du mouvement au cours du mercato estival. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la stratégie du club est claire : poursuivre sur la refonte de l’effectif, en recrutant des jeunes joueurs prometteurs à l’état d’esprit irréprochable.

Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un départ à 100M€ ! https://t.co/EEz6nfqdlc pic.twitter.com/RngO0ioVe9 — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Paris veut se renforcer sur toutes les lignes

Mais à quel poste les dirigeants du PSG décideront-ils de recruter ? Là aussi, le10sport.com vous apportait un élément de réponse début avril, en révélant que le club chercherait à signer un ailier gauche, un milieu de terrain supplémentaire, mais également un défenseur central capable d’évoluer dans l’axe droit de la charnière.

Quatre recrues en approche au PSG ?