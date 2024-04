NBA : Une première récompense individuelle est tombée !

Florian Barré

Comme chaque saison en NBA, les récompenses individuelles telles que le MVP (meilleur joueur), le DPOY (joueur défensif de l’année) ou le ROY (rookie de l’année) sont décernées durant les playoffs. Ce mardi, la ligue a décidé de récompenser le joueur ayant le plus progressé (Most Improved Player) entre la saison 2022-23 et la saison 23-24. Et c’est le meneur/arrière de Philadelphie Tyrese Maxey qui a décroché le gros lot.

Dans l’esprit de nombreux électeurs, le bond le plus difficile à faire en NBA est celui du joueur notable à celui du joueur exceptionnel. Cette saison, Tyrese Maxey a clairement passé un cap, faisant ainsi de lui le lauréat du trophée MIP, récompensant le joueur ayant le plus progressé. Il succède donc à Lauri Markkanen et Ja Morant, deux derniers vainqueurs en date. L'arrière des 76ers de Philadelphie a remporté les suffrages devant Coby White des Chicago Bulls et Alperen Sengun des Houston Rockets.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Un vote serré !

Par ailleurs, Maxey s’est imposé de peu face à White. En effet, celui-ci a obtenu 319 points contre 305 pour son homologue. Sengun, lui, a terminé bien loin avec 92 points. Avec le départ de James Harden juste avant le début de la saison, Tyrese Maxey a été propulsé vers un rôle offensif plus important à Philly et il y a prospéré, portant les Pennsylvaniens même quand Joël Embiid était blessé. Maxey a récolté en moyenne 25,9 points par match (en hausse de +5,6 PPG par rapport à la saison dernière) et 6,2 passes décisives par match (en hausse de +2,7 par match par rapport à la saison dernière).

Les mots forts de Daryl Morey