Mercato - PSG : Un projet lunaire à 350M€ proposé à Mbappé !

Benjamin Labrousse

Auteur d’une prestation très décevante face au Borussia Dortmund ce mardi soir, Kylian Mbappé n’a pas brillé pour son dernier match de Ligue des Champions au Parc des Princes. Pour le champion du monde 1998 Marcel Desailly, plutôt que rejoindre le Real Madrid, la star du PSG devrait privilégier une arrivée onéreuse en Arabie Saoudite.

Au terme d’une rencontre jamais véritablement entamée, le PSG a été éliminé de la Ligue des Champions. Après avoir été défait (1-0) en Allemagne mercredi dernier, Paris s’est de nouveau fait surprendre (0-1) au Parc des Princes par le Borussia Dortmund ce mardi soir (0-1). Pour son dernier match de C1 face à son public, Kylian Mbappé ne s’est clairement pas démarqué, lui qui devrait sauf énorme surprise, rejoindre le Real Madrid cet été.

PSG : Zaïre-Emery interpelle les supporters après le fiasco ! https://t.co/6leJH2wz7e pic.twitter.com/DFxV5SgBnm — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

« Je ne suis pas sûr que Madrid soit l’endroit parfait pour lui »

Présent sur le plateau de BeIN Sports après la rencontre, l’ancien défenseur central Marcel Desailly a proposé un projet étonnant pour la star du PSG. « Il ne va pas rester, il sera libre de contrat cet été. Je l’ai déjà dit, je partirais dans un continent différent. Je ne suis pas sûr que Madrid soit l’endroit parfait pour lui. Il y a Vinicius sur le côté gauche, il y a Bellingham. Il ne sera pas le réel numéro 1 comme il le voudrait. En n’annonçant pas où il vit, il veut l’annoncer comme une star. Il doit y avoir une surprise » .

« J’irais en Arabie Saoudite pour 350M€ pour un an »