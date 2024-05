PSG : Mbappé se fait dézinguer dans le monde entier !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé au Borussia Dortmund en demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG n'a pas pu s'en sortir mardi soir à domicile, essuyant une nouvelle défaite 1 à 0. Sur le papier, les Parisiens étaient bien favoris et doivent faire une croix sur leurs rêves de trophée. Comme souvent, le coupable désigné est Kylian Mbappé, critiqué de fond en comble par la presse nationale et internationale. Il faut dire que le natif de Bondy a déçu...

Le PSG ne décrochera toujours pas sa première Ligue des Champions cette saison. Opposés au Borussia Dortmund, les Parisiens ont été offensifs sans pour autant trouver le chemin des filets. Cette élimination aux portes de la finale pourrait être difficile à avaler surtout pour Kylian Mbappé, particulièrement pointé du doigt dans la presse ce mercredi. Une semaine après « la leçon d’allemand de Mbappé » évoquée par le Daily Star , l'attaquant peut enrager.

Un nouvel échec

Dans sa volonté de remporter un jour la Ligue des Champions, le PSG a mis tout en œuvre ces dernières années pour construire une équipe dédiée à ce grand objectif. Malheureusement, il y a toujours quelque chose qui se passe mal. « Le PSG toujours pas à la hauteur » livre alors le Daily Mail après la défaite du club de la capitale. The Guardian met en avant le fait que « Paris s’est laissé gagner par l’émotion, poussé par le désespoir. » En revanche, tous s'accordent sur le nom du coupable principal...

Mbappé dans le viseur !

Largement absent des débats mardi soir, Kylian Mbappé n'a pas pu échapper aux critiques après sa prestation plus que décevante. « L’heure de Mbappé est passée » affirme simplement le quotidien barcelonais Mundo Deportivo. « Incapable d’endosser le costume de héros » d'après Sport , l'attaquant français a même connu un « véritable naufrage » pour Marca . C'est dire si l'accueil qu'il pourrait recevoir à Madrid s'annonce salé !

« Mbappé fait ses adieux à la capitale française avec plus de peine que de gloire »