L'OM chambre le PSG en plein match contre Dortmund !

La défaite en demi-finale de la Ligue des Champions (2-0 sur l’ensemble des matchs) fait mal au Paris Saint-Germain, qui pensait passer facilement face au Borussia Dortmund. Et ne comptez pas sur l’Olympique de Marseille et ses supporters pour alléger les peines du grand rival parisien !

C’est une fin de saison passionnante que vit le football français, avec deux clubs qui se sont retrouvé dans le dernier carré des compétitions européennes. Mais l’aventure s’est terminée ce mardi soir pour l’un de ces deux clubs, avec le PSG qui a perdu son double duel face au Borussia Dortmund.

Mercato - PSG : Riolo désigne l’entraîneur parfait à la place de Luis Enrique ! https://t.co/FUdK6c4Hgl pic.twitter.com/N6gjOpgvX6 — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Le PSG éliminé par Dortmund

Battus à l’aller au Signal Iduna Park, Kylian Mbappé et ses coéquipiers comptaient sur la ferveur du Parc des Princes pour renverser la situation. Les supporters parisiens étaient bien en feu, mais ce n’est pas le cas des joueurs du PSG, qui se sont cassés les dents sur un Dortmund accrocheur, d’ailleurs sauvé par plusieurs poteaux sur l’ensemble des deux rencontres.

Balerdi félicite Hummels

Il y avait un homme devant son écran ce mardi pour assister à la rencontre et il s’agit de Leonardo Balerdi, qui a porté les couleurs du BVB par le passé. Désormais à l’OM, il a posté une vidéo sur son compte Instagram avec le but de Mats Hummels, le félicitant d’avoir su tromper Gianluigi Donnarumma. Forcément, ça plait beaucoup aux Marseillais et un peu moins aux fans du PSG.