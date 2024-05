PSG : «C’est bizarre», il dénonce un gros problème

Benjamin Labrousse

A six reprises sur la double confrontation face au Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions, les joueurs du PSG auront heurté les montants du portier du BVB Gregor Kobel. Après l’élimination des siens ce mardi soir (0-2 au cumulé), Luis Enrique affirmait que les siens avaient joué de malchance.

Ce mardi soir, le PSG a vu son parcours européen se stopper net. Les Parisiens, défaits à domicile par le Borussia Dortmund (0-1) ne se rendront pas à Wembley pour disputer une deuxième finale de Ligue des Champions. Si Paris ne s’est clairement pas montré à la hauteur de l’événement, la bande à Kylian Mbappé a également connu un manque de réussite flagrant…

PSG - Dortmund : Le message fort de Marquinhos après le fiasco https://t.co/xbZHfWvAms pic.twitter.com/l3RVnmoDGQ — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Le PSG loin d’être verni avec les montants du BVB

Cela s’illustre notamment par de nombreuses occasions franches non-concluantes, mais également par le fait d’avoir frappé le poteau ou la barre transversale à six reprises sur ces deux chocs face au BVB . Après avoir trouvé les montants de Gregor Kobel à deux reprises au match aller mercredi dernier, ce mardi soir, par quatre fois le PSG a été tenu en échec sur le but adverse...

« On a eu de la malchance »