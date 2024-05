PSG - Dortmund : Le message fort de Marquinhos après le fiasco

Hugo Chirossel

Après sa défaite à l’aller au Signal Iduna Park (1-0), le PSG s’est de nouveau incliné face au Borussia Dortmund ce mardi soir (0-1), en demi-finales retour de la Ligue des champions. Le club de la capitale voit ainsi son rêve de disputer la finale s’envoler. Une énorme déception pour Marquinhos, qui veut tout de même retenir du positif du parcours européen de son équipe.

Ce ne sera pas pour cette année. Le PSG n’a pas réussi à refaire son retard ce mardi soir face au Borussia Dortmund, en demi-finale retour de la Ligue Champions. Battus à l’aller (1-0), les Parisiens se sont de nouveau inclinés à domicile (0-1), en touchant six fois les poteaux sur l’ensemble des deux matchs.

« On n’a pas été efficaces, eux l’ont été »

« Il nous a manqué de l’efficacité. Ils ont marqué deux buts, un corner et un ballon en profondeur. Ce sont des petits détails. On n’a pas été efficaces, eux l’ont été. Il y a beaucoup de bonnes choses à ramener de cette compétition. Au début de saison, personne ne pensait qu’on allait arriver là. On a surmonté des obstacles », a réagi Marquinhos au micro de Canal+ .

« Il ne faut pas tout jeter en l’air »