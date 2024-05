PSG - Borussia Dortmund : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG joue sa place en finale de la Ligue des champions ce mardi soir (21h) face au Borussia Dortmund. Les deux équipes se retrouvent au Parc des Princes une semaine après la victoire des Allemand (1-0) dans la manche aller. Si la bande à Luis Enrique est persuadée de sortir gagnante du rendez-vous, son adversaire est bien décidée à gâcher la fête parisienne.

Très attendu contre le Borussia Dortmund après le déplacement bouillant au FC Barcelone, le PSG n’a pas répondu aux attentes la semaine dernière pour sa demi-finale aller de Ligue des champions, ne parvenant pas à trouver le chemin des filets. Une défaite (1-0) qui oblige le club de la capitale à l’emporter par deux buts d’avance ce mardi pour la manche retour au Parc des Princes afin d'espérer décrocher sa place pour Wembley, temple de la finale. Le PSG croit en ses chances et ne s’en cache pas.

Le PSG veut encore frapper fort en Ligue des champions

Kylian Mbappé et Luis Enrique ont en effet annoncé la couleur avant ce rendez-vous, comptant sur l’appui des supporters parisiens, qui vont assister à une demi-finale de leur club en Ligue des champions pour la première fois depuis 29 ans (le Final 8 s’étant déroulé à huis-clos en pleine crise du Covid-19), pour les aider à renverser une nouvelle fois leur adversaire. « On va gagner, c'est la seule phrase que je connais en français , a lâché l’entraîneur du PSG en conférence de presse à la veille du rendez-vous. L'objectif n'est pas de gagner avec deux buts d'écart, c'est de gagner le match. On peut marquer deux buts en trois minutes, mais tu peux aussi subir. Il faut être concentré en attaque et en défense, Si on encaisse un but, ce n'est pas grave. Si on marque deux buts très vite, l'adversaire devra réagir. (...) Notre objectif très clair est d'arriver en finale de la Ligue des Champions ». Laissé sur le banc en Allemagne, Gonçalo Ramos pourrait cette fois-ci débuter la rencontre selon les indiscrétions du Parisien . Une incertitude existe également sur l’identité du défenseur qui accompagnera Marquinhos en défense après la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche de Lucas Hernandez, avec un avantage pour Lucas Beraldo.



La composition probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Beraldo, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Ramos, Mbappé.

Le Borussia Dortmund est prêt

En face, le Borussia Dortmund est bien décidé à gâcher la fête en conservant son avantage d’un but obtenu à l’aller. « Si c'est nécessaire, on courra 20 kilomètres de plus , a prévenu l’entraîneur a expliqué Edin Terzic lundi. On a un gros objectif, un grand rêve. C'est de cette façon qu'on s'est hissé ici, en demi-finales de la Ligue des champions. On a parlé de favoris avant, s'il était question de favoris, on ne serait pas ici. On est ici parce que l'on a fait beaucoup de bonnes choses ». Au début de la saison, le BVB s’était déjà présenté au Parc des Princes en phase de poules, quittant la capitale avec une défaite (2-0). Un résultat que le PSG espère semblable au terme des 90 ou 180 minutes.



La composition probable du Borussia Dortmund : Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can (cap.), Sabitzer - Sancho, Brandt, Adeyemi - Fullkrüg.

Où voir PSG - Dortmund ce mardi ?