«Je ne suis pas serein», un joueur du PSG lui fait peur !

Mercredi contre le Borussia Dortmund, le PSG a déçu, s’inclinant sur la plus petite des marges (0-1). Un joueur a particulièrement semblé en difficulté, à savoir Nuno Mendes, qui a subi la vivacité de Jadon Sancho. L’ancien latéral du PSG Grégory Paisley ne cache d’ailleurs pas son inquiétude au sujet des qualités défensives de l’international portugais.

Mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG tentera de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Pour cela, il faudra livrer une bien meilleure prestation que celle à l’aller à Dortmund. Un joueur sera particulièrement attendu au tournant à savoir Nuno Mendes comme l’explique l’ancien latéral gauche du PSG Grégory Paisley.



Paisley inquiet par Nuno Mendes

« C'est clair qu'il est passé au travers, mais il a affronté un excellent joueur, qui a fait un très très bon match. C'est Sancho. Parfois, tu n'arrives pas à maîtriser ton vis-à-vis et ça complique les choses. Nuno Mendes a des qualités de vitesse, de puissance, qui lui permettent de compenser certains manques en tant que défenseur. Il est vraiment perfectible et gagnerait à être plus rigoureux dans son analyse des situations défensives. Quand il fait face à un joueur qui a autant de qualités de percussion et d'élimination (NDLR :12 dribbles réussis pour Sancho contre 11 pour le PSG !), l'écart se creuse irrémédiablement. Et on l'a vu, il a été en grosse difficulté. Ça reste un excellent contre-attaquant, même si mercredi, il n'a pas pu apporter offensivement. Donc, il a été bon ni offensivement ni défensivement. À partir de là, c'est une soirée à oublier pour lui », confie-t-il dans une interview accordée à CulturePSG .

«Je ne suis pas serein»