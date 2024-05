Mbappé : Le PSG a déjà signé son successeur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé vit ses dernières semaines en tant que joueur du PSG avant de rejoindre très probablement le Real Madrid. Alors qu’elle est à la recherche d’un remplaçant susceptible de faire oublier l’international français en attaque, la direction parisienne aurait en revanche déjà identifié son successeur pour incarner le projet.

Un acteur majeur du Paris Saint-Germain sera manquant à la reprise estivale du PSG. Recruté par le club de la capitale il y a sept ans, Kylian Mbappé approche de la fin de son contrat et ne prolongera pas. Le Real Madrid se prépare à accueillir sa grande priorité, laissant la formation parisienne orpheline d’un élément offensif redoutable mais également d’un membre important de son projet. Si la direction du PSG est déjà à la recherche d’un remplaçant sur le plan sportif, elle aurait d’ores et déjà identifié celui qui prendra la place de Mbappé pour incarner le club à l’avenir.

Zaïre-Emery destiné à succéder à Mbappé

Selon L’Équipe , Warren Zaïre-Emery est appelé à prendre plus d’ampleur au sein du PSG. Formé au sein de la formation parisienne, le milieu de 18 ans qui a fait ses débuts en équipe de France au cours de la saison apparaît, dans l’esprit des dirigeants, comme le successeur de Kylian Mbappé pour incarner le PSG. Très attaché à son club formateur, Warren Zaïre-Emery a prolongé son bail jusqu’en 2028 avec une année en option il y a quelques jours.

Une carrière entière au PSG ?