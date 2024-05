Ils annoncent du lourd, le PSG est prévenu !

Hugo Chirossel

Après sa défaite mercredi dernier à l’aller (0-1), le PSG reçoit le Borussia Dortmund mardi, en demi-finale retour de la Ligue des champions. A la veille de cette rencontre, Luis Enrique a affiché sa confiance en conférence de presse. Mais les Allemands en ont aussi et Edin Terzic et Mats Hummels ont annoncé la couleur.

« On va gagner, c’est la seule phrase que je connais en français . » Comme il l’a déclaré ce lundi en conférence de presse, Luis Enrique est sûr que le PSG va s’imposer face au Borussia Dortmund mardi, en demi-finale retour de la Ligue des champions. Le club de la capitale veut atteindre la finale de la C1 pour la première fois depuis 2020 et le technicien espagnol est persuadé que lui et ses joueurs y parviendront.

« Nous avons un grand objectif, un grand rêve »

Si le PSG est confiant, c’est également le cas du Borussia Dortmund, qui s’est largement imposé face à Augsbourg samedi en championnat (5-1). « Nous avons un grand objectif, un grand rêve. Nous voulons bien sûr aller en finale. Peu importe qui nous rencontrerons. Mais ce sera certainement un grand adversaire », a déclaré Mats Hummels face aux journalistes. Même son de cloche en ce qui concerne Edin Terzic.

« Si nécessaire, nous allons courir 20 kilomètres de plus demain »