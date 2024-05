PSG - Dortmund : Al-Khelaïfi lance le choc !

Axel Cornic

Présent en marge de la conférence de presse du Paris Saint-Germain ce lundi, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé au sujet de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Défaits à l’aller (1-0), les Parisiens doivent inverser la tendance ce mardi, dans leur antre du Parc des Princes.

La pression monte à quelques heures du plus gros rendez-vous de la saison du PSG. Après la Real Sociedad et le FC Barcelone, c’est Dortmund qui se met en travers de la route des hommes de Luis Enrique vers la finale de la Ligue des Champions. Et pour le moment, les Allemands ont l’avantage.

« C’est la Ligue des Champions, une demi-finale, c’est impossible d’être trop confiant »

Alors que son entraîneur et le capitaine Marquinhos se présentaient face à la presse, Nasser Al-Khelaïfi a fait le point sur cette rencontre très attendue. « Les joueurs sont concentrés. Trop confiants ce n’est pas bon. C’est la Ligue des Champions, une demi-finale, c’est impossible d’être trop confiant » a expliqué le président du PSG, d’après RMC Sport .

« ⁠Demain nous représentons le PSG, Paris, mais aussi la France et tous nos supporters partout dans le monde »