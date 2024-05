PSG : La «clé» du succès offerte à Luis Enrique ?

La rédaction

Qui de Dortmund ou du Paris-Saint Germain atteindra la finale de la Ligue des Champions ? Le suspense reste pour le moment entier, alors que la demi-finale retour se jouera mardi au Parc des Princes. Pour trouver la solution, les Parisiens devront se tourner vers Ousmane Dembélé selon Habib Beye.

L’ensemble des supporters du Paris-Saint Germain retiennent leur souffle, alors que l’équipe de Luis Enrique jouera ce mardi sa demi-finale de Ligue des Champions retour face au Borussia Dortmund. Défaits 0-1 à l’aller, les Parisiens devront montrer davantage de solidité défensive, mais surtout de l'efficacité devant. Sur le plateau du Canal Football Club , Habib Beye a donné, ce qui est selon lui, la clé du succès pour Paris.

«Dès qu’il est sur son côté, […] c’est autre chose»

Lors du match aller au Signal Iduna Park, Luis Enrique avait décidé de positionner Ousmane Dembélé dans un rôle plus axial, lui qui évolue la majeure partie du temps sur l’aile droite. L’objectif était de bloquer les relances d’Emre Can. Pour Habib Beye, l’international français (43 sélections) doit retrouver son poste habituel mardi : « Le placement de Dembélé dans l’axe n’est pas mauvais, il peut fonctionner. Mais on ne l’a vu qu’une fois dans ce match-là (au match aller). Et dès qu’il est sur son côté, en situation de 1 contre 1, c’est autre chose. »

«Je pense qu’il est instoppable»