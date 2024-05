Il réclame un gros buteur au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la composition d'équipe du PSG contre le Borussia Dortmund a largement fait parler, Luis Enrique sera particulièrement attendu pour le match retour. Bixente Lizarazu réclame notamment la titularisation de Gonçalo Ramos à la pointe de l'attaque afin de décaler Kylian Mbappé dans le couloir gauche de l'attaque parisienne.

Mercredi contre le Borussia Dortmund, les choix de Luis Enrique ont une nouvelle fois fait parler, à commencer par celui de ne pas offrir de temps de jeu à Gonçalo Ramos, resté sur le banc du PSG durant tout le match. Mais cette fois-ci, Bixente Lizarazu espère que le buteur portugais sera titulaire mardi soir.

«Je fais entrer Ramos»

« Devant, je fais entrer Ramos par rapport à sa forme du moment et je mets Mbappé sur le côté gauche », estime le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot , avant de justifier le choix de son trio d'attaque pour le PSG.

Un trio Mbappé-Ramos-Dembélé contre Dortmund ?