Erreur au PSG, il interpelle Luis Enrique pour Mbappé

Amadou Diawara

Robert Lewandowski est un grand fan de Kylian Mbappé. Interrogé sur la star du PSG, le buteur polonais s'est totalement enflammé à son sujet. Mais alors que Luis Enrique fait souvent évoluer Kylian Mbappé à la point de son attaque cette saison, Robert Lewandowski a affirmé qu'il était meilleur sur une aile.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Luis Enrique a permis à Kylian Mbappé (25 ans) d'évoluer dans sa position favorite lors de ses premiers mois à Paris. En effet, le numéro 7 rouge et bleu était aligné sur l'aile gauche jusqu'à la réception de Newcastle le 28 novembre dernier. Depuis cette rencontre (1-1), Luis Enrique a recentré Kylian Mbappé, qui a retrouvé son poste sur le côté un temps, avant de revenir dernièrement dans l'axe.

«Kylian est génial, mais plus comme ailier»

Lors d'un entretien accordé au Parisien , Robert Lewandowski a pris position sur ce dossier, estimant que le meilleur rôle de Kylian Mbappé était de jouer ailier, et non attaquant de pointe. « Comment qualifieriez-vous votre relation avec Kylian Mbappé ? Nous avons une bonne relation ! Quand je le vois, j’ai toujours un très bon feeling. On peut parler de beaucoup de choses avec Kylian. Si tu discutes avec lui, tu sais que c’est un mec très sérieux. Enfin non, pas sérieux, mais tu sais qu’avec lui la conversation va toujours dans le bon sens. Même s’il est jeune, il a déjà beaucoup de connaissances dans sa tête » , a jugé le buteur du FC Barcelone, avant d'en rajouter une couche.

«C’est comme si ses pieds ne touchaient pas le sol»