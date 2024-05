Cet ovni est au PSG, Barcelone hallucine

Amadou Diawara

Pensionnaire du FC Barcelone depuis le mercato estival 2022, Robert Lewandowski est bluffé par Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant du PSG l'impressionne à la fois sur les terrains et dans la vie de tous les jours. Interrogée sur Kylian Mbappé dernièrement, la star polonaise n'a pas tari d'éloges à son égard.

En lice pour l'Euro 2024, la Pologne se retrouve dans le même groupe que l'équipe de France. Par conséquent, la bande à Robert Lewandowski va se frotter à celle de Kylian Mbappé cet été en Allemagne, plus précisément le 25 juin à 18 heures. Avant ce grand rendez-vous, le buteur du FC Barcelone a clamé son amour pour le numéro 7 du PSG lors d'un entretien accordé au Parisien .

«Il parle un langage différent»

« Quel regard portez-vous sur la dimension prise par Kylian Mbappé en France et dans le monde ? Si tu compares Kylian à d’autres joueurs, on se rend compte qu’il parle un langage différent. Il montre maintenant aux jeunes joueurs qu’il n’y a pas que le foot qui est important. Il est aussi un exemple en terme de personnalité, qui montre que ce qui compte, ce n’est pas seulement le terrain, mais aussi ce que l’on a dans la tête. C’est un mec très intelligent, qui a un état d’esprit très clair sur la façon dont il veut faire les choses et comment il veut les faire », s'est enflammé Robert Lewandowski, avant d'en rajouter une couche.

«C’est un nouveau modèle pour le football français»