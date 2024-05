Luis Enrique - PSG : Mbappé a fait un «non-match», il balance !

La rédaction

Le Paris-Saint Germain a rendez-vous avec son histoire ce mardi. Défaits sur le plus petit des score contre le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions mercredi dernier, les hommes de Luis Enrique devront inverser la vapeur au Parc des Princes. Pour cela, ils auront besoin d’un grand Kylian Mbappé, dont la performance n’a pas convaincu Grégory Paisley, ancien joueur du PSG.

La tension monte au Parc des Princes. Ce mardi, le Paris-Saint Germain recevra le Borussia Dortmund, avec pour objectif d’arracher une qualification en finale de la Ligue des Champions. Pour y parvenir, les Parisiens auront besoin d’une attaque de feu, puisque les joueurs de Luis Enrique débuteront la rencontre avec un but de retard sur les Allemands. Discret au match aller, Kylian Mbappé est attendu au tournant, notamment par Grégory Paisley.

«Ryerson a plus peur de Mbappé que l’inverse»

Positionné dans l’axe de l’attaque parisienne mercredi, Kylian Mbappé n’a pas pu utiliser sa vitesse pour déstabiliser la défense adverse. Dans un entretien accordé à Culture PSG , Grégory Paisley n’a pas remis en cause le choix de Luis Enrique, mais aurait aimé voir le Bondynois évoluer à son poste de prédilection : « Ça, c'est l'éternel débat sur Mbappé et ses replis défensifs. Mais je ne suis pas sûr que le mettre à gauche, pour faire rentrer Ramos, aurait mis plus en danger le PSG. Parce que Ryerson, ce n'est pas Hakimi. Et à un moment donné, tu installes un rapport de force avec ton adversaire direct. Ryerson a plus peur de Mbappé que l'inverse. Donc je pense que c'est un faux débat. C'est plus le fait de mettre ton meilleur jouer. »

«C'est un non-match de sa part»