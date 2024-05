PSG : En compétition avec Luis Enrique, il lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

Pour sa première saison sur le banc du PSG, Luis Enrique a permis aux Parisiens de décrocher le 12ème titre de champion de France de leur histoire. Logiquement, l’Espagnol a récemment été nommé dans la catégorie « meilleur entraîneur de Ligue 1 » aux trophées UNFP. En compétition avec le coach parisien pour le sacre, Éric Roy (Brest) s’est livré à ce propos ce dimanche.

Cette saison, le PSG aura survolé la Ligue 1. Où plutôt, les adversaires du club parisien n’ont jamais réussi à inquiéter les Rouge et Bleu , sacrés champion de France pour la troisième fois consécutive dimanche dernier. Car à plusieurs reprises cette saison, Paris a buté sur certaines formations en championnat. Brest, actuel 3ème au classement, a notamment posé de sérieux problèmes à la bande de Luis Enrique. Si en Bretagne, le PSG l’avait emporté sur le fil (2-3, le 29 octobre), les Brestois avaient obtenu le match nul du côté du Parc des Princes (2-2) le 28 janvier dernier.

Mercato - PSG : Il voulait la place de Luis Enrique ! https://t.co/GA6keT93lG pic.twitter.com/TpMFfwKMWC — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Luis Enrique : « sincèrement, on méritait pas de gagner »

En course pour une qualification historique en Ligue des Champions, le club breton est entraîné d’une main de fer par Éric Roy. Pour sa seconde saison sur le banc de Brest, le Français a été nominé aux trophées UNFP du meilleur entraîneur de la saison. En compétition avec Luis Enrique notamment, ce dernier s’est exprimé sur son confrère du PSG. « Les trois fois où j’ai rencontré Luis Enrique, il a été à chaque fois dithyrambique dans les petits instants d’échanges qu’on a eu en disant que ce qu’on faisait c’était fantastique, qu’il nous félicitait, que même quand on a perdu le match aller à domicile (2-3), à la fin du match il me dit ‘sincèrement, on méritait pas de gagner’, il a toujours été très prévenant » , a confié Éric Roy au micro de RMC ce dimanche.

« Qui est le plus méritant, ce n’est pas à moi de le dire »