PSG : Il promet du très lourd pour Mbappé !

Benjamin Labrousse

Une fois de plus cette saison, Kylian Mbappé n’a pas forcément brillé dans le jeu. Mercredi dernier, l’attaquant de 25 ans est resté muet face au Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions (1-0). S’il est attendu au tournant pour son dernier match de C1 au Parc des Princes, Mbappé va faire taire les critiques selon Mohamed Sissoko.

Le PSG a son destin en main. Quatre ans après le Final 8, Paris détient l’opportunité de retrouver la finale de la Ligue des Champions. Opposé au Borussia Dortmund en demi-finale, le club de la capitale a en revanche chuté lors du match aller (1-0) mercredi en Allemagne. Une rencontre dans laquelle Kylian Mbappé ne s’est pas véritablement démarqué.

Mbappé a une revanche à prendre

S’il est à l’origine de la plus grosse occasion parisienne de la rencontre, le numéro 7 sait que les supporters en attendent plus de lui. Titularisé en pointe, Mbappé aura été plus discret qu’à l’accoutumée. Forcément, le choc du match retour au Parc des Princes ce mardi (21h) sonne comme une occasion en or de briller pour le Bondynois, qui quittera le PSG à l’issue de cette saison.

« Je pense que ça le transcende »