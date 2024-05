Mbappé - PSG : Il a trouvé la solution miracle ?

Benjamin Labrousse

Mercredi, le PSG a perdu son match aller des demi-finales de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (1-0). Attendu au tournant pour le match retour ce mardi au Parc des Princes, Kylian Mbappé pourrait être décalé sur le côté gauche de l’attaque parisienne. Une éventualité qui plaît beaucoup à Bixente Lizarazu.

Le PSG a toutes les cartes en main. Ce mardi (21h), dans un Parc des Princes survolté, le club de la capitale va tenter de prendre sa revanche sur le Borussia Dortmund, et de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. L’une des clés de ce match retour sera forcément la prestation de Kylian Mbappé, trop discret à l’aller mercredi (1-0).

Mbappé à gauche contre Dortmund ?

Une nouvelle fois aligné à la pointe de l’attaque par Luis Enrique, le numéro 7 a heurté le poteau de Gregor Kobel. Mais tout au long du match, Kylian Mbappé n’a été que trop peu trouvé, et n’a pas réussi à se démarquer. Ailier gauche sur certains matchs en début de saison, le Français semblait beaucoup plus à son aise depuis le côté, mais selon certains observateurs, ce positionnement désaxé de Mbappé crée du déséquilibre défensif sur le flanc gauche. Dernièrement, le Parisien révélait que pour le match retour face au BVB , Luis Enrique pourrait décaler Mbappé sur le côté gauche, et titulariser Gonçalo Ramos en pointe...

« C'est sa position préférée à Mbappé »