Mercato : Al-Khelaïfi en colère, la nouvelle erreur du PSG ?

Thibault Morlain

Ces dernières années, le PSG a toujours eu d'énormes problèmes à conserver les pépites de son centre de formation. Certains départs seraient d'ailleurs toujours en travers de la gorge de Nasser Al-Khelaïfi. Si le club de la capitale travaille pour conserver ses cracks le plus longtemps possible, voilà qu'un départ pourrait bien raviver les mauvais souvenirs à Paris.

La région parisienne est l'un des plus grands fournisseurs de talents pour les clubs de football. Alors que le PSG n'a qu'à se servir, le club de la capitale n'arrive pas à conserver tout le monde. Ainsi, dernièrement, il avait été révélé que Nasser Al-Khelaïfi était remonté par le départ de Christopher Nkunku et du raté avec Mathys Tel. Et voilà que cela pourrait ne pas s'arrêter là...

Un serial buteur pas conservé par le PSG ?

Roméo Garnier, ce nom ne vous dit certainement rien et pourtant, c'est l'un des cracks des équipes de jeunes du PSG. En effet, cette saison, il a inscrit 82 buts avec les U15 du club de la capitale. Le fait est que son avenir pourrait s'écrire ailleurs qu'à Paris. En effet, selon les informations de TeamFootball , le PSG ne serait pas enclin à conserver Roméo Garnier, lui qui n'a reçu aucune offre de la direction parisienne.

Direction... Dortmund ?

Si quitter le PSG n'était pas dans les plans de Roméo Garnier et de son entourage, l'espoir parisien pourrait décider de poursuivre sa carrière ailleurs. Ça tombe bien, le Borussia Dortmund lui ferait les doux. De même, Augsbourg et Salzbourg seraient à l'affût. A voir si le PSG s'en mordra les doigts d'ici quelques années...