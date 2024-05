Départ de Mbappé : Cette opération colossale va plomber le PSG ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du PSG cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien se dirige vers le Real Madrid. Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Victor Osimhen. Toutefois, Chelsea pourrait devancer le club de la capitale sur ce dossier, et ce, en proposant une offre XXL à Naples.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid. Consciente de la situation, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi songerait à boucler le transfert de Victor Osimhen, lié au Napoli jusqu'au 30 juin 2026.

Chelsea veut offrir 80M€ + 2 joueurs en échange d'Osimhen

D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , le PSG serait en pole position pour finaliser la signature de Victor Osimhen. Toutefois, le club de la capitale aurait deux problèmes sur ce dossier. D'une part, Victor Osimhen disposerait d'une clause libératoire comprise entre 120 et 130M€. D'autre part, Chelsea aurait un sérieux argument à faire valoir pour convaincre le Napoli : Romelu Lukaku.

Le salaire de Lukaku est trop élevé pour Naples