PSG : Luis Enrique annonce du lourd !

Amadou Diawara

Après avoir perdu au Signal Iduna Park, le PSG a une nouvelle fois rendez-vous avec le Borussia Dortmund, mais cette fois au Parc des Princes. Présent en conférence de presse d'avant-match, Luis Enrique a annoncé que son équipe allait gagner devant ses supporters. Reste à savoir si le PSG réussira à éviter les tirs au but.

En demi-finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a dû défier le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Et cela ne s'est pas bien passé pour le club de la capitale. En effet, la bande à Kylian Mbappé s'est inclinée à l'extérieur. Par conséquent, le PSG doit absolument l'emporter au Parc des Princes pour espérer disputer la finale de la C1 à Wembley. Et pour se qualifier sans passer par la case tirs au but, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi devra inscrire deux buts de plus que le Borussia Dortmund ce mardi soir.

PSG - Dortmund : La statistique qui peut rassurer Mbappé et les Parisiens ! https://t.co/ocf9SuI2ZV pic.twitter.com/cZF8wtCIKZ — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

«On va gagner»

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Luis Enrique a annoncé que le PSG allait l'emporter contre le Borussia Dortmund à Paris. « On va gagner, c'est la seule phrase que je connais en français. (...) On a la garantie absolue que les supporteurs seront avec nous. Surtout quand ça va moins bien. On l'a vu à Dortmund, c'était magnifique. J'espère qu'on pourra célébrer le passage en finale. (...) On cherche toujours à mettre ce doute-là, quel match ce sera ? Je sais quel match on va jouer, mais le résultat dépendra de l'attitude de l'adversaire. Si le score change, l'attitude va changer, mais notre mentalité est de jouer quel que soit le résultat, être meilleur que l'adversaire » , a affirmé le coach du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Notre objectif est d'arriver en finale»