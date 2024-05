PSG : Un avertissement lancé à Mbappé ?

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG reçoit le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Avant ce choc au sommet, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse ce lundi après-midi. Et le coach du PSG a donné une consigne à Kylian Mbappé : défendre davantage pour être mieux servi ensuite.

Après avoir fait tomber le FC Barcelone, le PSG a affronté le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions mercredi dernier au Signal Iduna Park. Défait à l'extérieur (1-0), le club de la capitale est contraint de l'emporter pour valider son ticket pour Wembley le 1er juin.

Le PSG accueille Dortmund ce mardi au Parc des Princes

Présent en conférence de presse d'avant-match (PSG-Dortmund ce mardi soir en demi-finale retour de la C1) ce lundi après-midi, Luis Enrique a interpellé Kylian Mbappé. En effet, le coach du PSG a expliqué que sa plus grande star devait défendre davantage pour pour avoir de meilleurs ballons au Parc des Princes.

Luis Enrique demande à Mbappé de défendre plus