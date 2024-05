Transferts - PSG : Marquinhos passe un message avant le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué à changer une partie de son effectif durant chaque mercato estival, le PSG devrait entretenir cette tradition en fin de saison. Pas forcément un problème pour Marquinhos, le club de la capitale, qui souhaite malgré tout que les futures recrues s'adaptent au projet actuellement mis en place par l'ensemble du PSG. Explications.

Le PSG va jouer gros mardi soir, avec une demi-finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (défaite 1-0 à l'aller). Avant ce choc, Marquinhos s'est présenté en conférence de presse lundi midi, et le capitaine brésilien du PSG a évoqué le futur du projet actuellement mis en place par la direction, avec notamment les futures recrues à venir lors du mercato estival 2024. Et Marquinhos affiche un discours très clair : il faudra impérativement conserver l'unité qui règne actuellement au sein du PSG.

« Une réussite basée sur le collectif »

« Les équipes qui ont une belle réussite sont basés sur un collectif. Ce n'est pas parce que cette saison on a un beau collectif que les autres saisons, il n'y avait pas cette cohésion, cette envie de gagner des matchs et d'aller en champions League », indique Marquinhos, qui refuse de laisser planer un doute sur l'implication du PSG en Ligue des Champions ces dernières années malgré l'absence de bons résultats. Et l'international brésilien passe ensuite un message claire aux futures recrues du mercato.

« Peu importe les joueurs qui vont arriver... »