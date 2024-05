Transferts : Il rate le PSG et s'en mord les doigts !

Axel Cornic

Avec l’arrivée de QSI au début des années 2010, le Paris Saint-Germain a souvent été le grand acteur des périodes de mercato et les spéculations n’ont jamais manqué. C’est le cas avec Adel Taarabt, qui pouvait être l’une des toutes premières recrues des investisseurs qataris… mais qui n’est finalement jamais arrivé au PSG.

A chaque mercato, le PSG devient le sujet préféré de la presse et ce n’est pas nouveau, puisque cela dure désormais depuis une décennie. Il faut dire que la puissance financière du Qatar fait du club parisien l’un des plus puissants sur la scène européenne, avec notamment le transfert de Neymar en 2017 à 222M€, qui reste le plus gros de l’histoire du football.

« Le plus gros regret de ma carrière ? Ne pas avoir signé pour le PSG »

Mais le PSG, c’est aussi des rendez-vous manqués et lors d’un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , Adel Taarabt a assuré qu’il aurait aimé que les choses se passent autrement. « Le plus gros regret de ma carrière ? J’en ai deux : ne pas avoir été gardé par Milan et de ne pas avoir signé pour le PSG. En France, ma carrière aurait été totalement différente » a expliqué l’international marocain de 34 ans, qui aurait du arriver à Paris en 2010.

« Leonardo s'est demandé pourquoi il aurait dû dépenser 12 millions pour moi, qui n’avait joué que en deuxième division anglaise »