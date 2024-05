PSG : Le Qatar confirme son projet !

Axel Cornic

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar l’été dernier, le Paris Saint-Germain a annoncé vouloir changer de cap et en finir avec le recrutement bling-bling. Une tendance confirmée par le président Nasser Al-Khelaïfi, avant le choc de ce mardi en Ligue des Champions, face au Borussia Dortmund.

Une page se tourne au PSG. Connu pour être l’un des clubs les plus dépensiers au monde depuis l’arrivée de QSI, Paris s’est engagé sur un nouveau projet, basé plutôt sur le collectif et les jeunes talents. Une façon comme une autre de justifier le possible départ de Kylian Mbappé, moins d’un an après ceux de Lionel Messi et de Neymar ?

« On a construit quelque chose pour le futur »

Quoi qu’il en soit, ce projet a porté ses fruits, avec un nouveau titre de Champion de France et surtout une demi-finale de Ligue des Champions. « On a construit quelque chose aussi pour le futur. J'en suis très fier » a expliqué Nasser Al-Khelaïfi, à la veille du choc face à Dortmund. « Quel que ce soit le résultat. Il faut aussi souligner tout ce qu'a fait l'équipe pour en arriver là. C'est aussi grâce à ça que les supporters sont heureux aujourd'hui. Chacun de son côté a fait un très bon travail ».

« C'est la première demi-finale qu'on dispute devant nos supporters »