PSG - Dortmund : La statistique qui peut rassurer Mbappé et les Parisiens !

Battu la semaine passée en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le PSG va tenter de renverser la vapeur mardi soir au Parc des Princes pour le match retour. Kylian Mbappé sera forcément attendu au tournant, et une statistique peut déjà rassurer l'attaquant tricolore : depuis le début de l'ère QSI, le PSG n'a presque jamais enchainé deux rencontres sans marquer...

Le PSG a rendez-vous avec son histoire mardi soir au Parc des Princes, pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Battu la semaine passée en Allemagne pour la première manche (1-0), le club de la capitale avait raté de nombreuses occasions, touchant notamment à deux reprises les poteaux adverses. Il lui faudra donc être beaucoup plus tranchant offensivement au match retour, notamment du côté de Kylian Mbappé qui n'a pas eu un rendement suffisant mercredi dernier à la pointe de l'attaque du PSG.

« On est sûrs qu'on va remonter ce score et se qualifier pour la finale »

Dans des propos rapportés par Le Parisien dimanche, Mbappé a justement affiché des ambitions XXL pour ce choc qui se présente pour le PSG : « La pression sur mes épaules pour mardi ? C’est normal parce qu’il y a une place en finale de Ligue des champions, ce qui n’est pas négligeable. D’autant plus quand on connaît le passif du club dans la compétition. La pression, on en est conscients, mais le groupe est extrêmement serein. On est confiants et on est sûrs qu'on va remonter ce score et qu'on va se qualifier pour la finale ! », a indiqué l'attaquant parisien. Pour cela, il faudra impérativement faire mieux qu'au match aller et marquer...

Le PSG a rarement enchainé deux matchs sans marquer

Mais une statistiques a de quoi donner de solides espoirs aux supporters parisiens. Depuis le début de l’ère QSI et le rachat du club par le Qatar à l’été 2011, il est très rare de voir le PSG ne pas marquer lors de deux rencontres consécutives. C’est arrivé à six reprises, toutes compétitions confondues : en avril 2023, septembre 2020, mai 2018, avril 2014, août 2012 et novembre 2011. Kylian Mbappé et le PSG devront donc à tout prix éviter une septième fois...