Mbappé va faire mal, le PSG a la solution

Amadou Diawara

Lors du déplacement au Borussia Dortmund mercredi, Kylian Mbappé a eu beaucoup de mal à se montrer dangereux. Alors que le PSG reçoit le BVB au Parc des Princes en demi-finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique a donné la solution pour que sa star puisse martyriser la défense allemande.

Mercredi, le PSG s'est déplacé à Dortmund pour affronter le Borussia au Signal Iduna Park. Malheureusement pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, il s'est incliné en demi-finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Kylian Mbappé et les autres attaquants du PSG n'ayant pas réussi à faire sauter le verrou allemand.

PSG - Dortmund : La statistique qui peut rassurer Mbappé et les Parisiens ! https://t.co/ocf9SuI2ZV pic.twitter.com/cZF8wtCIKZ — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Luis Enrique interpelle Mbappé avant Dortmund

Pour le match retour, le PSG accueille le Borussia Dortmund au Parc des Princes ce mardi soir. Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi après-midi, Luis Enrique a expliqué ce que Kylian Mbappé devait faire pour se montrer dangereux

«Je veux qu'il aille le toucher là où il est dangereux»