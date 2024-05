Zaïre-Emery - Barcola : Le PSG interpelle ses cracks !

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG à la fin de la dernière saison, Luis Enrique fait grandement confiance à ses jeunes joueurs, notamment à Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, qui sont des titulaires indiscutables aujourd'hui. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Marquinhos a envoyé un message fort aux deux cracks parisiens.

Plus du tout satisfait par le travail de Christophe Galtier, le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique. Arrivé à la fin de la dernière saison, le coach espagnol demande à ses joueurs de produire un jeu séduisant : un football offensif avec une forte possession et un pressing agressif dès la perte du ballon.

Marquinhos interpelle Zaïre-Emery et Barcola

En parallèle, Luis Enrique n'hésite pas à faire jouer les jeunes joueurs de son effectif, et ce, quand il estime qu'ils ont le niveau pour évoluer dans son groupe. D'ailleurs, Warren Zaïre-Emery (18 ans) et Bradley Barcola (21 ans) font partie des hommes forts du PSG aujourd'hui. En effet, les deux cracks rouge et bleu sont des titulaires incontestables et incontestés à Paris ces dernières semaines. Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi après-midi, Marquinhos a tenu à faire passer un message à Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, ses deux jeunes coéquipiers.

«On connait Warren et Bradley depuis des années»