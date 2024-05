PSG : Mbappé et Luis Enrique se lâchent, Marquinhos les calme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la veille d’une rencontre décisive, après la défaite du match aller (1-0), le PSG se prépare à retrouver le Borussia Dortmund avec confiance et n’hésite pas à l’afficher. Kylian Mbappé et Luis Enrique ont assuré que le club de la capitale sortirait gagnant de cette demi-finale retour de Ligue des champions, mais Marquinhos se montre quant à lui plus prudent.

Battu à l’aller (1-0) le PSG a bien l’intention de prendre sa revanche sur le Borussia Dortmund et d’aller chercher, au Parc des Princes mardi soir (21h), son billet pour la finale de la Ligue des champions. Dans les rangs parisiens, l’issue ne fait aucun doute. « On va gagner, c'est la seule phrase que je connais en français , a lancé Luis Enrique en conférence de presse à la veille du rendez-vous décisif. L'objectif n'est pas de gagner avec deux buts d'écart, c'est de gagner le match. On peut marquer deux buts en trois minutes, mais tu peux aussi subir. Il faut être concentré en attaque et en défense, Si on encaisse un but, ce n'est pas grave. Si on marque deux buts très vite, l'adversaire devra réagir. (...) Notre objectif très clair est d'arriver en finale de la Ligue des Champions ».

Mbappé est confiant

Kylian Mbappé, aussi, n’a pas caché sa confiance avant de retrouver le Borussia Dortmund. « On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale », a-t-il confié lors de son passage à l'évènement Victory Mode . Interrogé par RMC , Marquinhos s’est prononcé sur cet état d’esprit collectif, remobilisant le vestiaire.

« Quand il dit qu’on va se qualifier, ça ne veut pas dire que c’est un match facile »