PSG : Luis Enrique clashe un journaliste !

Après sa défaite au Signal Iduna Park mercredi, le PSG retrouve le Borussia Dortmund ce mardi soir au Parc des Princes. Présent en conférence de presse d'avant-match, Luis Enrique a été questionné sur une potentielle élimination parisienne en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce qui l'a agacé.

Tombeur de la Real Sociedad et du FC Barcelone lors des deux premiers tours de la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions, le PSG doit se frotter au Borussia Dortmund en demi-finale. Au match aller, les Parisiens se sont déplacés sur la pelouse du Signal Iduna Park. Toutefois, la bande à Kylian Mbappé a perdu mercredi soir (1-0).

PSG - Dortmund : La statistique qui peut rassurer Mbappé et les Parisiens ! https://t.co/ocf9SuI2ZV pic.twitter.com/cZF8wtCIKZ — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Luis Enrique s'emporte face à la presse

C'est donc avec un retard d'un but que le PSG va accueillir le Borussia Dortmund ce mardi soir au Parc des Princes. Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi après-midi, Luis Enrique a été interrogé sur une possible élimination parisienne dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Une question ayant irrité le technicien du PSG.

«Vous voyez toujours le négatif»