Luis Enrique a lancé une révolution, le PSG balance

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG défie le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse d'avant-match de lundi après-midi, Marquinhos en a profité pour parler de Luis Enrique. En effet, le capitaine du PSG a expliqué comment le coach espagnol avait révolutionné le club parisien.

A la fin de la dernière saison, Luis Enrique a rejoint les rangs du PSG, remplaçant Christophe Galtier. Dès son arrivée à Paris, le coach espagnol a mis en place son plan de jeu. Un style de jeu très offensif avec un pressing agressif dès la perte du ballon.

Luis Enrique a rajeuni le PSG

De surcroit, Luis Enrique se démarque de ses prédécesseurs en faisant beaucoup jouer les jeunes joueurs. Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi après-midi (PSG-Dortmund ce mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions), Marquinhos a affirmé que son entraineur avait révolutionné le club parisien.

«Le coach aime faire un mélange entre l'expérience et la jeunesse»