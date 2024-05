PSG - Mbappé : L’appel du pied inattendu pour son avenir !

Thibault Morlain

Rien n’est encore officiel concernant l’avenir de Kylian Mbappé, mais en coulisses, l’international français aurait déjà averti le PSG qu’il ne prolongerait et qu’il partirait à la fin de la saison. En conséquence, tous les regards se tournent vers le Real Madrid pour ce qui est du prochain club de Mbappé. Mais voilà qu’à Paris, certains ont encore l’infime espoir de voir le numéro 7 parisien de continuer avec son club actuel.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Pour le moment, on ne sait toujours pas officiellement quel sera le prochain club de l’international français. Aujourd’hui au PSG, c’est au Real Madrid que Mbappé devrait poursuivre sa carrière. Après 7 saisons passées à Paris, le joueur de 25 ans a visiblement pris la décision de ne pas prolonger son contrat et arrivant au terme de celui-ci, il aura donc l’occasion de partir libre d’ici quelques semaines. L’histoire semble donc terminée entre Kylian Mbappé et le PSG. A moins d’une prolongation surprise de dernière minute ? Cela ravirait un certain Pedro Miguel Pauleta…

« J'ai encore de l'espoir qu'il reste »

Invité au micro de RMC Sport avant la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund ce mardi, Pedro Miguel Pauleta a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé. Le Portugais a alors émis l’envie de voir le Français continuer à Paris : « Kylian fait partie des meilleurs joueurs du monde, pas uniquement du PSG. Il a déjà marqué l'histoire du football et il va continuer à le faire. J'espère qu'il va continuer au Paris Saint-Germain. J'espère. J'ai encore de l'espoir qu'il reste. Qu'il gagne la Ligue des champions avec le PSG et qu'il reste. S'il part, ça fait partie du football, d'autres arriveront et le plus important, c'est toujours le club ».

Un transfert déjà acté au Real Madrid ?

Le fait est que le souhait de Pedro Miguel Pauleta serait vain en ce qui concerne Kylian Mbappé. En effet, aujourd’hui, il ne fait quasiment plus trop de doute à propos de l’attaquant du PSG. Après 7 saisons passées sous le maillot parisien, l’international français s’apprêterait bel et bien à faire ses valises. En fin de contrat, Mbappé n’a pas l’intention de prolonger et enfin, après tant de rendez-vous manqués, il pourrait rejoindre le Real Madrid.