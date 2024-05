Mbappé - PSG : Il balance sur la fin du feuilleton !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 25 ans, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG, un départ qui ne va pas permettre au club de la capitale de renflouer les caisses alors que son attaquant arrive à la fin de son contrat. Ancien joueur emblématique de la formation parisienne, David Ginola regrette une telle issue.

Approchant de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a pris la décision de ne pas prolonger. C’est donc en qualité d’agent libre que l’international français s’engagera en faveur d’un nouveau club durant l’intersaison, le Real Madrid étant plus que jamais en course pour boucler le dossier. Le PSG n’empochera pas d’indemnité de transfert pour sa star, un dénouement que regrette David Ginola, interrogé par Le Figaro .

Succession de Mbappé : Le PSG se prend un stop ! https://t.co/V7ueb6xNKX pic.twitter.com/loYK9sjy4a — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

« Si j'avais été directeur sportif, Kylian Mbappé ne serait jamais parti »

« Je vous dis tout de suite que si j'avais été directeur sportif, Kylian Mbappé ne serait jamais parti (sourire). En tout cas, pas pour zéro , assure l’ancien joueur du PSG, aujourd’hui consultant pour Canal +. Soyons clairs : on ne peut pas aller contre la volonté d'un joueur qui a envie de partir, surtout aujourd'hui avec l'arrêt Bosman. Et ce n'est pas que je me prétends meilleur que d'autres, pas du tout. Ce qui me chagrine le plus, c'est que celui qui est appelé à être le meilleur joueur du monde sur les 10 prochaines années, et qui joue au PSG, va partir, sans doute pour faire le bonheur du Real ».

« Le voir partir pour zéro… »