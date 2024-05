PSG : Il revient à Paris surmotivé et annonce la couleur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG retrouve le Borussia Dortmund ce mardi soir au Parc des Princes en demi-finale retour de Ligue des champions, une semaine après sa défaite en Allemagne (1-0). Resté sur le banc à l’aller à cause d’un problème à la cheville, Sébastien Haller est dans le groupe d’Edin Terzic, bien déterminer à faire tomber un club spécial à ses yeux.

Le Borussia Dortmund débarque ce mardi au Parc des Princes avec un léger avantage obtenu sur sa pelouse au match aller (1-0), ce qui n’a pas altéré la confiance des Parisiens. « "On va gagner, sûr !" J'aime cette phrase , a lancé Luis Enrique en conférence de presse. C'est la seule phrase que je connais en français ! » Un état d’esprit qui se rapproche de celui de Kylian Mbappé, assurant lui aussi que le club de la capitale parviendrait à renverser le BVB. Mais dans les rangs allemands, on est également déterminé à sortir vainqueur du duel.

PSG : Un coup légendaire signé Luis Enrique ? https://t.co/z2O5T83JO0 pic.twitter.com/1EOkp7lJep — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

« On n’est pas venu en touriste »

Interrogé par Le Parisien , Sébastien Haller a prévenu le PSG à quelques heures de cette manche retour. « On vient à Paris et on sait à quoi s’attendre. On n’est pas venu en touriste et la seule chose qui nous intéresse c’est de se dire qu’on sera en finale de Ligue des champions », a prévenu celui qui a une histoire particulière avec la formation parisienne et le Parc des Princes.

« C’était le club de ma région »