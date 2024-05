PSG : Riolo dézingue Luis Enrique après le fiasco de Dortmund !

La rédaction

C’est un véritable cauchemar qu’ont vécu les supporters du PSG mardi soir. Alors que tous les espoirs étaient permis dans cette demi-finale retour pour les Franciliens, malgré leur défaite 0-1 au match aller, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés au Parc de Princes sur le même score contre le Borussia Dortmund. Pour Daniel Riolo, ça ne passe pas.

Le réveil a dû être dur pour le Paris-Saint Germain et ses supporters. Sèchement battu par le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions, le PSG a fortement déçu, d’autant plus que le club et les joueurs ont affiché une certaine confiance avant cette confrontation de la plus grande importance. Ce mercredi, les réactions, parfois virulentes, fusent en direction Luis Enrique et ses hommes. Certains n’ont pas attendu longtemps avant de dégainer. C’est notamment le cas de Daniel Riolo, qui a sorti l’artillerie lourde à l’encontre de Luis Enrique après le défaite, sur les ondes de RMC .

« Le génie qui est sur le banc, il n'a pas trouvé la solution »

Écœuré et déçu après cette contre-performance surprise du Paris-Saint Germain, Daniel Riolo n’a pas caché sa frustration à l’issue des 90 minutes. Le journaliste s’en est directement pris à Luis Enrique, qu’il accuse de ne pas avoir réussi à déceler de faille chez le Borussia Dortmund : « Le génie qui est sur le banc, il n'a pas trouvé la solution. Alors qu'on n'arrêtait pas de me dire que la solution allait venir du collectif. L'état d'esprit, depuis le premier jour je l'ai dit, il était là. C'était le nettoyage du vestiaire qui en était la principale raison. L'état d'esprit est devenu meilleur, mais le collectif, le jeu... » a d'abord lancé le journaliste.

« Terzic lui a donné une leçon »