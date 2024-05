Catastrophe au PSG, l’annonce surprenante de Luis Enrique

Benjamin Labrousse

Ce mardi soir, le PSG a une nouvelle fois été défait face au Borussia Dortmund (0-1), et se voit donc éliminé de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique n’auront clairement pas été à la hauteur de cette double confrontation en demi-finale de C1, même si pour l’entraîneur parisien, la prestation des siens aura été très satisfaisante.

Le PSG n’ira pas à Wembley. Au Parc des Princes ce mardi soir, les partenaires de Kylian Mbappé avaient l’occasion d’inverser le score du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions (1-0) face au Borussia Dortmund. Pourtant, les Parisiens auront donné l’impression de n’être jamais rentrés dans leur rendez-vous. Ainsi, malgré avoir le fait d’avoir trouvé les montants de Gregor Kobel à quatre reprises sur ce match retour, le PSG voit son parcours européen s’arrêter brutalement.

PSG : Mbappé provoque déjà des tensions au Real Madrid ? https://t.co/uZ689VCkrz pic.twitter.com/JfV6TnAMvp — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

« Ils ont fait ce que j'avais demandé »

Un coup dur pour la formation de Luis Enrique, qui n’aura pas réussi à inscrire le moindre but sur cette double confrontation face au BVB . Présent en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du PSG s’est paradoxalement dit très satisfait du contenu des deux rencontres. « Je suis très satisfait des deux matches. Ils ont fait ce que j'avais demandé. Mais j'ai adoré l'esprit de mon équipe » , a ainsi expliqué Luis Enrique.

« Je suis enchanté de l'attitude et du comportement de mes joueurs »